ABD'de 60 yıl sonra et yiyen parazit alarmı

ABD Tarım Bakanlığı, uzun yıllardır ülkede görülmeyen tehlikeli bir parazitin yeniden ortaya çıktığını açıkladı.

Meksika’dan kuzeye doğru yayıldığı belirtilen “Yeni Dünya Vida Kurdu”nun (New World Screwworm), Texas’ta üç haftalık bir buzağının göbek bağı bölgesinde tespit edildiği bildirildi.

VAKA SINIRA YAKIN BÖLGEDE TESPİT EDİLDİ

Yetkililer, parazitin görüldüğü olayın ABD-Meksika sınırına yaklaşık 48 kilometre uzaklıktaki La Pryor kasabasında kaydedildiğini açıkladı. Son bir yıldır Meksika genelinde yayılım gösteren parazitin, hayvancılık açısından ciddi risk oluşturabileceği ifade edildi.

KARANTİNA BÖLGESİ OLUŞTURULDU

Vakanın ardından federal ve eyalet düzeyinde acil önlemler devreye alındı. Yetkililer, etkilenen bölge çevresinde 20 kilometrelik bir tespit ve karantina alanı oluşturulduğunu duyurdu.

Parazitin yayılımını kontrol altına almak amacıyla bölgedeki hayvancılık hareketliliği sıkı takibe alındı.

BİYOLOJİK MÜCADELE PLANI DEVREDE

ABD’li yetkililer, parazitin yayılmasını engellemek için sıra dışı bir yönteme başvurulacağını açıkladı. Buna göre, milyonlarca sterilize edilmiş vida kurdu sineğinin bölgeye salınması planlanıyor.

Tek eşli üreme özelliğine sahip dişi sineklerin kısırlaştırılmış erkeklerle çiftleşmesi sayesinde, yumurta oluşumunun engellenmesi ve larva döngüsünün kırılması hedefleniyor.

İNSANLAR İÇİN RİSK DÜŞÜK

Yetkililer, söz konusu parazitin insanlara ve evcil hayvanlara bulaşma riskinin oldukça düşük olduğunu belirtti. Ayrıca durumun gıda güvenliği açısından doğrudan bir tehdit oluşturmadığı ifade edildi.

Buna rağmen hayvancılıkla uğraşan çiftçilere dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.

TARIM BAKANLIĞI’NDAN UYARI VE TAKİP

ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins, bakanlık ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini ve sürecin yakından takip edildiğini açıkladı. Rollins, hayvancılık sektörünü olası yayılım riskine karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Yetkililer, yürütülen erken müdahale çalışmaları sayesinde parazitin ülkeye girişinin bir yıl geciktirildiğini de öne sürdü.

ENDİŞE YARATAN GERİ DÖNÜŞ

1966’dan bu yana ABD’de görülmeyen parazitin yeniden tespit edilmesi, hem hayvancılık sektörü hem de sınır güvenliği açısından dikkatle izlenmesi gereken bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, erken müdahalenin yayılımı kontrol altına almada kritik rol oynayacağı görüşünde.