ABD'de 80 yaşına giren Donald Trump sağlık kontrolünden geçecek

ABD Başkanı Donald Trump , 26 Mayıs’ta yıllık rutin sağlık ve diş muayenelerinden geçecek.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, kontrollerin Maryland’de bulunan Walter Reed Askeri Sağlık Merkezi'nde gerçekleştirileceği bildirildi.

'ÖNLEYİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN PARÇASI'

Beyaz Saray açıklamasında, söz konusu değerlendirmelerin "başkanın düzenli önleyici sağlık hizmetlerinin bir parçası olan rutin yıllık diş ve tıbbi kontrolleri" kapsadığı ifade edildi.

Gelecek ay 80 yaşına girecek olan Trump, kamuoyu önünde sık sık fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı olduğunu dile getiriyor.

'KALP YAŞI 14 YIL DAHA GENÇ'

Trump, Ekim ayında 2025 yılındaki ikinci kapsamlı sağlık kontrolünden geçmişti.

Kontrollerin ardından açıklama yapan Trump, çekilen MR sonuçlarının kalp-damar sağlığının 'mükemmel' olduğunu gösterdiğini söylemişti.

Beyaz Saray tarafından yayımlanan doktor raporunda, Trump’ın kardiyolojik yaşının, kronolojik yaşından yaklaşık 14 yıl daha genç olduğunun tespit edildiği belirtilmişti.

Başkan'ın yoğun çalışma temposunu herhangi bir kısıtlama olmadan sürdürdüğü kaydedilmişti.

SAĞ ELİNDEKİ MORLUKLAR DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Trump’ın göreve dönüşünden bu yana sağ elinde zaman zaman makyajla kapatıldığı görülen morluklar dikkat çekmişti.

Beyaz Saray ise bu izlerin, standart kardiyovasküler sağlık programı kapsamında kullandığı aspirinden kaynaklandığını açıklamıştı.

ABD Başkanı sık sık görüşmelere ve etkinliklere elindeki morlukları kapatarak katılmış ve bu nedenle kamuoyunun daha çok dikkatini çekmişti.

TOPLARDAMAR YETMEZLİĞİ TEŞHİSİ KONMUŞTU

Geçen yaz yönetim, Trump’ın bacaklarındaki şişlik nedeniyle muayene edildiğini ve kendisine kronik venöz yetmezlik teşhisi konduğunu duyurmuştu.

Sık görülen bir dolaşım problemi olan kronik venöz yetmezlikte, toplardamarlardaki kapakçıkların düzgün çalışmaması nedeniyle kan bacaklarda birikiyor.

Bu durum şişlik, kramp ve cilt değişikliklerine yol açabiliyor. Hastalığın ilaç tedavisi veya hedefe yönelik müdahalelerle kontrol altına alınabildiği belirtiliyor.