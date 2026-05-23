ABD'de açıklanacak büyüme verileri bekleniyor

Küresel piyasalarda, geçen hafta Orta Doğu'da gerilimlerin nispeten azalması ve güçlü gelen Nvidia bilançosuyla risk iştahı arttı.

Orta Doğu'da gerilimleri azaltabilecek gelişmeler, piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya da devam ediyor.

ABD-İran arasındaki olumlu gelişmeler ise piyasalara umut veriyor.

Şimdi gözler, ABD'de açıklanacak büyüme verilerine çevrildi.

PİYASALAR NEFES ALDI

ABD ile İran arasında çoğunlukla arabulucular üzerinden ilerleyen görüşmelerde bir anlaşmaya varılabileceğine yönelik artan iyimserlik, piyasalara nefes aldırdı.

Bölgedeki tansiyonun düşebileceğine dair beklentilerle enerji arzına ilişkin endişelerin hafiflemesi, petrol fiyatlarında geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon baskılarının sınırlanabileceğine işaret etmesiyle tahvil piyasalarında da satış baskısı zayıfladı.

NVIDIA'NIN GELİRİ

Gelirini bir önceki çeyreğe göre yüzde 20 artıran Nvidia, geçen yılın aynı döneminde ise 44,1 milyar dolar gelir elde etmişti. Piyasa beklentisi, Nvidia'nın bu dönemdeki gelirinin 78,9 milyar dolar olması yönündeydi.

FED TOPLANTI TUTANAKLARI

Bu gelişmelere ek olarak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayımladığı toplantı tutanakları da yakından takip edildi. Söz konusu tutanaklar, enflasyonun yüksek seyretmesi halinde faiz artışı ihtimalinin güçlendiğini gösterdi.

Tutanaklarda, Fed yetkililerinin çoğunluğunun enflasyonun kalıcı bir şekilde yüzde 2'nin üzerinde seyretmeye devam etmesi durumunda politika duruşunda bir miktar sıkılaştırmaya gidilmesinin uygun hale gelebileceği görüşünde olduğu aktarıldı.

DOLAR ENDEKSİ

Dolar endeksi ise geçen haftayı yatay seyirle 99,3 seviyesinden tamamladı.

ALTININ ONSU

Fed'e ilişkin tahminlerin "şahin" tarafa kaymasıyla altının onsu, haftalık bazda yüzde 0,72 azalarak 4 bin 508 dolara indi.

BRENT PETROL

Orta Doğu'daki gerilimlerin azalacağına dair umutlarla Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 5 düşüşle 100,9 dolara geriledi.