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ABD’de alkollü sürücü 5 kişilik aileyi öldürdü

ABD’de alkollü bir sürücü, otoyolda ters yöne girerek çarptığı araçta bulunan 5 kişilik Müslüman ailenin ölümüne neden oldu.

İHA | 08.01.2019 - 10:06..
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sg

Kaza, ABD’nin Kentucky eyaletinin Lexington kasabası yakınlarında I-75 numaralı otoyolda yaşandı. İddiaya göre, otoyolda ters yöne giren ve alkollü olduğu ileri sürülen Joey Lee Bailey’nin kullandığı kamyonet, 5 kişilik Abbas ailesinin aracına çarptı.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ DE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada alev topuna dönen araçta; Issam Abbas, Dr. Rima Abbas, çocukları Rima Abbas, Ali Abbas ve 7 yaşındaki Giselle Abbas feci şekilde yanarak hayatlarını kaybetti. Kazada kamyonet sürücüsü de yaşamını yitirdi.

Abbas ailesi fertlerinin naaşlarının, Kentucky eyaletindeki Amerika İslam Merkezi’ne kaldırıldığı ve çarşamba günü Müslüman mezarlığında toprağa verileceği duyuruldu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Abbas ailesinin Michigan eyaletinde yaşadığı ve Florida’dan yıllık izinden döndüğü öğrenildi. Öte yandan polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

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