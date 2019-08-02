ABD'de arızalanan uçak trafiğe karıştı

ABD’nin Seattle kentinde yakıt sistemi arızalanan küçük uçak, trafiğin yoğun olduğu otoyola acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Polisin, uçağın yola ineceğini fark etmesinin ardından yolu boşaltması büyük bir faciayı önledi.

UÇAK KIRMIZI IŞIKTA DURDU

Polis, uçağın ineceği yöne doğru dönüş yaparak yavaşladı ve uçağa inişi için uzun bir alan açtı. Yola inen uçak, bir süre sonra kırmızı ışıklarda durdu. Daha sonra uçaktan inen pilot, uçağı yolun kenarına çekti. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Otoyola acil iniş yapan uçak kırmızı ışıkta durdu

