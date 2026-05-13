ABD'de askeri eğitim uçağı düştü: 2 pilot kurtuldu

ABD’de uçak kazası...

Amerika Hava Kuvvetleri'ne ait 'T-38 Talon II' tipi süpersonik eğitim uçağı, dün yerel saatle 12.00 sıralarında Alabama eyaletinin batısındaki Fayette bölgesinde düştü.

2 PİLOT UÇAĞI GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TERK ETTİ

Mississippi eyaletinde bulunan Columbus Hava Kuvvetleri Üssü'ne bağlı olduğu belirtilen uçaktaki 2 pilotun, fırlatma koltuğunu kullanarak uçağı güvenli bir şekilde terk ettiği bildirildi.

BÖLGEYE ACİL DURUM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Columbus Hava Kuvvetleri Üssü'nden yapılan açıklamada, pilotların sağlık durumlarına ilişkin detaylı bilgi paylaşılmazken, bölgeye Fayette ve Lamar polis departmanlarına bağlı acil durum ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı.

KAPSAMLI İNCELEME BAŞLATILDI

Askeri yetkililer, uçağın düşüş nedeninin henüz bilinmediğini ve Hava Kuvvetleri Güvenlik Soruşturma Kurulu tarafından kapsamlı bir inceleme başlatıldığını duyurdu.