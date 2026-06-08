ABD'de askerlerden 51. Bölge itirafı: Gizli üs 490 askerin sonu oldu

Dünyanın en gizemli yeri...

ABD Hava Kuvvetleri’nden bir grup emekli asker, 'görünmez bir düşmanın' onları ölümcül hastalıklara sürüklediğini iddia ederek, gizli askeri üs 51. Bölge hakkında kamuoyuna konuştu.

Nevada’daki Test ve Eğitim Sahası (NTTR) 51. Bölge’yi de içinde barındıran gizli askeri bölge bünyesinde görev yapmış olan eski güvenlik görevlileri, ABD hükümetinin kendilerine ihanet ettiğini ve adeta farkında olmadan bir ölüm cezasına çarptırıldıklarını öne sürdü.

NÜKLEER TEHLİKE BİLE ENGEL OLAMAMIŞ

İddialar, tesisin 1970'lerde inşa edildiği arazinin, yıllar süren nükleer denemeler nedeniyle radyasyonla kirlenmiş olduğunun ortaya çıkmasıyla gündeme geldi.

Ancak 1975 tarihli ABD Enerji Araştırma ve Geliştirme İdaresi raporu, askeri gizli projelerin durdurulmasının 'ulusal çıkarlara aykırı' olacağını belirtti.

490 ASKER AĞIR HASTALIKLARDAN ÖLMÜŞ

1983 ile 1987 yılları arasında NTTR’de görev yapmış olan eski Hava Kuvvetleri Çavuşu David Crete, bu üsse gönderilen 490'dan fazla çalışma arkadaşının ağır hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Durumu daha da kötüleştiren ise, ABD Gaziler Bakanlığı'nın bu askerlerin tıbbi bakım masraflarını karşılamayı reddetmesi.

Nedeni ise hayatta kalan gazilerin, 51. Bölge yakınlarında radyasyona maruz kaldıklarını kanıtlayacak hiçbir belge yok.

Çünkü görevleri o kadar gizliydi ki, tüm kayıtlar “maskelenmiş veri” (data masked) olarak sınıflandırıldı.

"SAĞ KALANLARIN EN SAĞLIKLISIYIM"

Temsilciler Meclisi Gaziler Komitesi’ne ifade veren Crete, "Sol beyin lobum küçülüyor ve ölüyor. Bu çok da kötü değil, çünkü ben hala iyiyim; sağ kalanların en sağlıklısıyım." dedi.

Crete, o birimde görev yapanlar için ortalama ölüm yaşının 65 olduğunu, en genç ölen askerin ise sadece 33 yaşında hayatını kaybettiğini belirtti.

Hiçbir NTTR çalışanının 80 yaşını gördüğünü duymadığını söyledi.

AİLELERİ DE RADYASYONDAN ETKİLENDİ

Ancak radyasyonun verdiği zarar sadece askerlerle sınırlı kalmadı.

Emekli çavuş, meslektaşlarının emeklilik sonrası çok sayıda tümör geliştirdiğini belirtirken, radyasyonun ailelerini de etkilediğini aktardı.