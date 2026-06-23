ABD’de bazı okullarda güvenlik 'drone'ları dönemi: Aktif silahlı saldırılara karşı yeni teknoloji

ABD'de okula silahlı saldırıları sorunu uzun yıllardır tartışılıyor.

Özellikle 1999 Columbine Lisesi saldırısından bu yana binlerce olay yaşandı ve on binlerce öğrenci ile öğretmen etkilendi.

ALINAN ÖNLEMLER YETERLİ OLMADI

2020'li yıllarda bu olaylar devam etti.

Her yıl yüzlerce okulda tehdit ve saldırılar rapor edildi.

Bu durum, okullarda metal dedektörleri, silahlı güvenlik görevlileri, güvenlik kameraları ve acil durum protokolleri gibi önlemleri yaygınlaştırdı.

Ancak, bu önlemler yetersiz kaldı.

OKUL SALDIRILARINA YENİ NESİL TEBDİR

Florida ve Georgia gibi eyaletler, yenilikçi teknolojilere yöneldi.

Şirketler, iç mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmış 'drone' sistemleri geliştirerek devlet fonlarıyla pilot programlar başlattı.

YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA UYGULAMAYA ALINIYOR

Bu programlar, 2026-2027 eğitim yılı için yaz aylarında kurulum yapılarak okullara entegre ediliyor.

Sistem, bir acil durum algılandığında, örneğin silah sesi, panik butonu veya AI destekli sensörler aracılığıyla otomatik veya uzaktan kumandalı olarak devreye giriyor.

ŞÜPHELİYE HIZLA MÜDAHALE EDİLİYOR

'Drone'lar, şüpheliyi hızlıca tespit edip takip edebiliyor, gerçek zamanlı görüntü aktarımı sağlıyor ve gerekirse ışık, ses veya sınırlı müdahale araçları gibi caydırıcı unsurlar kullanabiliyor.

Amaç, güvenlik görevlilerinin olay yerine varmasından önce kritik saniyeleri kazanmak ve hasarı minimize etmek.