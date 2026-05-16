ABD'de bir eve uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Ohio eyaletinde feci bir uçak kazası yaşandı...

Akron İtfaiye Departmanından yapılan açıklamaya göre, "Piper PA-28" tipi bir küçük uçak kaza yaptı.

EVE ÇAKILDI

Uçağın bölgedeki bir eve çakıldığını belirten yetkililer, içindeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Yetkililer, uçağın düştüğü ev ve yakınındaki bir evin tahliye edildiği bilgisini de paylaştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sosyal medyadaki videolarda paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde ise uçağın düşmesinin ardından bölgeden yoğun dumanlar yükseldiği görüldü.