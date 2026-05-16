ABD'de bir eve uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
Ohio eyaletinin Akron bölgesinde bir eve düşen küçük uçaktaki 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, kaza anları da bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
ABD'nin Ohio eyaletinde feci bir uçak kazası yaşandı...
Akron İtfaiye Departmanından yapılan açıklamaya göre, "Piper PA-28" tipi bir küçük uçak kaza yaptı.
EVE ÇAKILDI
Uçağın bölgedeki bir eve çakıldığını belirten yetkililer, içindeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Yetkililer, uçağın düştüğü ev ve yakınındaki bir evin tahliye edildiği bilgisini de paylaştı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sosyal medyadaki videolarda paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde ise uçağın düşmesinin ardından bölgeden yoğun dumanlar yükseldiği görüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)