ABD'de bir kişi, aspiratör bacasında 2 gün mahsur kaldı

San Lorenzo polis ve itfaiye ekiplerinin, yandaki binadan inleme sesi geldiğini söyleyen bir kişinin ihbarıyla olay yerine gittiği belirtildi.

VÜCUDU YAĞLA KAPLANMIŞTI

Sesin nereden geldiğini anlayamayan itfaiye görevlileri, lokantanın kapısı kilitli olduğu için çatıya çıktı. Bacanın içine sıkışmış halde bulunan, tüm vücudu yağla kaplı kişi bir saatlik bir çabayla yukarı çekildi.

"HIRSIZLIK İÇİN GİRDİ" İDDİASI

Adı açıklanmayan 29 yaşındaki kişinin, binaya hırsızlık için girmeye çalışmış olabileceği öne sürülüyor.

Vücudu susuz kalan adamın hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Alameda Polis Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 48 saat boyunca bacada mahsur kalan kişi için "Bir gün daha geçseydi, kurtaramayabilirdik" denildi.