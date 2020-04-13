ABD'de çıkan kasırgada 6 kişi öldü

Koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'yi şimdi de kasırga vurdu.

Louisiana, Texas ve Mississippi eyaletlerinde çıkan fırtına, kısa süre içinde kasırga ve sele yol açtı.

Onlarca evin yerle bir olduğu, araçların enkaz altında kaldığı felakette en az 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

FIRTINA, KASIRGAYA DÖNÜŞTÜ

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, şiddetli gök gürültülü fırtınanın Mississippi, Alabama ve Georgia'ya doğru ilerlemekte olduğunu bildirdi.

Açıklamada, güçlü kasırgaların, yaygın hasarlı rüzgarların ve geniş çaplı dolu olaylarının meydana gelebileceği yönünde uyarı yapıldı.

ABD'DE KASIRGA FELAKETİ

Geçtiğimiz hafta, ABD Meteoroloji Topluluğu'nun, koronavirüs salgını sırasında sığınma konusunda yayınladığı yönergede, "Virüsün kasırgadan kaçınmanızı engellemesine izin vermeyin." denildi.

ABD'de yaşayanların büyük çoğunluğu evlerde karantina altında bulunuyor.