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ABD'de cinsel istismar mağduruna tazminat

ABD'de Katolik Kilisesinin Los Angeles Başpiskoposluğu; okulda çalışan öğretmenin taciz ettiği öğrencisine 8 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ettiğini açıkladı.

AA | 17.04.2019 - 12:32..
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ABD'de San Gabriel Misyonu Lisesi'nde sağlık öğretmeni ve atletizm programı direktörü olarak çalışan 38 yaşındaki Juan Ivan Barajas, okulda öğrenci olan bir kızı kaçırarak cinsel istismarda bulundu. Polise bildirilen olay sonrasında Barajas gözaltına alındı.

8 MİLYON DOLAR TAZMİNAT ÖDEYECEK

ABD'de Katolik Kilisesinin Los Angeles Başpiskoposluğu, kiliseye bağlı lisenin öğretmeni tarafından cinsel istismara uğrayan bir öğrenciye adli uzlaşma anlaşması kapsamında 8 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

ABD'de cinsel istismar mağduruna tazminat

EN YÜKSEK MEBLAĞ

Avukat Ring, müvekkiline ödenen tazminatın bugüne dek tek kişiye ödenen en yüksek meblağ olduğunu ifade etti. Başpiskoposluğun son 15 yılda cinsel taciz davalarındaki uzlaşma anlaşmalarında mağdurlara 740 milyon dolar ödediği belirtildi.

İHMAL DAVASI AÇILMIŞTI

Kilise hakkında, daha önce de cinsel tacizle suçlanan lise öğretmeninin görevine devam etmesine izin verdiği için ihmal davası açılmıştı.

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