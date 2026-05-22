ABD'de Demokrat Kongre üyesi: Gazze'yi görmezden geldiğimiz için kaybettik

ABD’de 2024 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin yaşadığı yenilgiye ilişkin yayımlanan iç değerlendirme raporu, siyasi tartışma yarattı. Demokrat Kongre üyesi Ro Khanna, raporda Gazze’de yaşananlara hiç yer verilmemesini sert sözlerle eleştirerek, bunun büyük bir eksiklik olduğunu söyledi.

Demokratik Ulusal Komite (DNC) tarafından hazırlanan 192 sayfalık rapor, seçim sürecindeki başarısızlığın nedenlerini analiz ederken Khanna, raporda Filistin ve Gazze’ye dair hiçbir değerlendirme bulunmamasına dikkat çekti.

“GAZZE’DE YAŞANANLAR GÖRMEZDEN GELİNDİ”

ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden görüntülü bir açıklama yapan Ro Khanna, raporda Gazze’ye dair tek bir ifadeye bile yer verilmemesini eleştirdi.

Khanna, Demokrat Parti içinde bu konunun tartışılmamasını “ciddi bir eksiklik” olarak nitelendirerek, dış politika tercihlerinin seçim sonuçları üzerinde doğrudan etkisi olduğunu savundu.

“SINIRSIZ DESTEK SEÇİM SONUCUNU ETKİLEDİ”

Kongre üyesi Khanna, açıklamasında İsrail’e verilen desteğin ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze’deki politikalarının Demokrat Parti açısından siyasi sonuçlar doğurduğunu öne sürdü.

Khanna, “Kaybetmemizin başlıca nedenlerinden biri, İsrail ve Netanyahu Gazze’de soykırım yaparken onlara verdiğimiz sınırsız destekti.” ifadelerini kullanarak, partinin dış politika yaklaşımını sert şekilde eleştirdi.

Ayrıca Khanna, Demokratların insan hakları konusunu merkeze alması gerektiğini vurgulayarak, mevcut yaklaşımın seçmen nezdinde karşılık bulmadığını savundu.

DNC RAPORU VE SEÇİM ANALİZİ

Demokratik Ulusal Komite tarafından hazırlanan 2024 seçim yenilgisine ilişkin 192 sayfalık rapor, parti içi stratejik hatalar, kampanya süreci ve seçmen davranışlarını incelemeyi amaçlıyor.

Ancak raporda Gazze ve Filistin meselesine yer verilmemesi, parti içinde farklı görüşleri yeniden gündeme taşıdı.

“2028 İÇİN YÜZLEŞME ÇAĞRISI”

Ro Khanna, Demokrat Parti’nin 2028 başkanlık seçimlerine hazırlanırken gerçeklerle yüzleşmesi gerektiğini belirtti.

Khanna, seçmenlerin hassasiyetlerinin doğru okunması gerektiğini ifade ederek, partinin yalnızca siyasi strateji değil, aynı zamanda etik ve insan hakları perspektifini de yeniden değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Açıklama, ABD siyasetinde dış politika ile iç seçim dinamikleri arasındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.