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ABD'de elektronik sigaradan dolayı 37 kişi öldü

ABD'de elektronik sigara kullanımından dolayı olduğu tahmin edilen akciğer hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye çıktı.

Haber Merkezi | 01.11.2019 - 07:16..
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden yapılan açıklamaya göre, elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı düşünülen vakaların sayısı bin 888'e çıktı.

ÖLÜ SAYISI 37'YE YÜKSELDİ

Ülkede 24 eyalette elektronik sigaraların neden olduğu tahmin edilen akciğer hastalığından ölenlerin sayısı ise 34'ten 37'ye yükseldi. Belirtileri arasında solunum yetmezliği, bitkinlik, göğüs ağrısı ve kusma olan hastalığa, elektronik sigara cihazının kendisinin mi yoksa içine konulan maddelerin mi sebep olduğu ise henüz bilinmiyor.

ABD'de elektronik sigaradan dolayı 37 kişi öldü

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