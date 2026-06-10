ABD'de enflasyon, mayısta aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 4,2 arttı

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Küresel piyasaların beklediği açıklama gerçekleşti.

ABD'nin mayıs enflasyonu belli oldu.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 4,2 ile beklentilere paralel artış gösterdi.

SON 3 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

ABD'de enflasyon, yüzde 4,2 ile son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun açıkladığı resmi verilere göre, ABD'de yıllık enflasyon oranı mayıs ayında, yüzde 4,2'ye ulaşarak Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Ülkede yıllık enflasyonda üst üste üçüncü kez artış görüldü; oran Nisan 2026'daki yüzde 3,8 seviyesinden yükseldi.

ABD'DE ENERJİ FİYATLARI YILLIK BAZDA YÜZDE 23,5 ARTTI

Alt endeksler arasında enerji yüzde 23,5'lik artışla en yüksek artışı gösterirken, gıda enflasyonu yüzde 3,1 seviyesinde kaldı.

Ülkede aylık enflasyon oranı Mayıs ayında yüzde 0,6'dan düşerek yüzde 0,5 oldu.