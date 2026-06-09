ABD’de 'et yiyen parazit' alarmı: Texas’ın ardından New Mexico’da da vaka tespit edildi

ABD’de hayvancılığı tehdit eden “et yiyen parazit” olarak bilinen Yeni Dünya Vida Kurdu (NWS) vakalarında yeni gelişmeler yaşandı. ABD Tarım Bakanlığı (USDA), Texas’ın ardından New Mexico eyaletinde de enfeksiyon tespit edildiğini açıkladı.

TEXAS’TAN NEW MEXICO’YA YAYILDI

Yetkililerin açıklamasına göre, Texas’ta üç buzağı ve bir keçide tespit edilen parazitin ardından New Mexico’nun Lea County bölgesinde bir köpekte de NWS vakasına rastlandı.

Uzmanlar, bu gelişmenin parazitin bölgesel yayılım riskini artırdığına dikkat çekti.

60 YIL SONRA İLK VAKA

Texas’ta 4 Haziran’da Meksika sınırına yakın La Pryor kasabasında, bir buzağının göbek bağı bölgesinde parazite rastlanmıştı. Bu olay, 1966’dan bu yana ülkede görülen ilk NWS vakası olarak kayıtlara geçmişti.

Yetkililer, söz konusu durumun hayvancılık sektörü açısından kritik bir uyarı niteliği taşıdığını belirtiyor.

YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER DEVREDE

Parazitin yayılmasını engellemek amacıyla ABD’de biyolojik mücadele programı başlatıldı. Bu kapsamda, milyonlarca steril “vida kurdu sineği” doğaya salınarak üremenin engellenmesi hedefleniyor.

Uzmanlara göre, yalnızca bir kez çiftleşebilen dişi sineklerin steril bireylerle eşleşmesi, popülasyonun zamanla çökmesini sağlayabilir.

“YENİ VAKALAR GÖRÜLEBİLİR” UYARISI

Florida Üniversitesi’nden böcek bilimci Edward Burgess, önümüzdeki günlerde yeni vakaların ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

Burgess, özellikle sınır bölgelerinde yapılan tarımsal ve hayvansal faaliyetlerin dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtti.

VETERİNERLER ALARMA GEÇTİ

New Mexico eyalet veteriner yetkilisi Samantha Holeck, enfekte bölge çevresinde incelemelerin sürdüğünü ve yeni vakalara karşı taramaların artırıldığını açıkladı.

Yetkililer, erken tespitin yayılımı kontrol altına almada kritik rol oynadığını vurguluyor.

HAYVANCILIK İÇİN CİDDİ TEHDİT

Uzmanlara göre NWS, özellikle çiftlik hayvanlarında ciddi doku hasarına yol açarak ekonomik kayıplara neden olabiliyor. Bu nedenle hem Texas hem de New Mexico’da denetimler sıkılaştırılmış durumda.

ABD’li yetkililer, biyogüvenlik önlemlerinin artırıldığını ve bölgesel iş birliğinin sürdüğünü ifade ediyor.