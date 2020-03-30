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ABD'de Evanjelistler koronavirüs çıkarma ayini yaptı

Dünyada koronavirüs vaka sayısında listenin ilk sırasında yer alan ABD'de, Trump’a olan desteğiyle bilinen Evanjelist grupların liderleri, virüse karşı dua töreni düzenledi.

Haber Merkezi |
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ABD'de Evanjelistler koronavirüs çıkarma ayini yaptı

Koronavirüsle baş etmeye çalışan ABD, Çin’de vaka sayıların azalması ve ölümlerin durmasının ardından salgının yeni merkezi haline geldi.

Toplam vaka sayısı 24 saatte 19 bin 826 artışla 124 bin 686'ya, ölü sayısı da 480 artarak 2 bin 191'e ulaştı.

Ülkede düzgün işlemeyen sağlık sistemi nedeniyle onlarca kişi tedavi alamadığı için hayatını kaybederken, tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle de ülke genelinde bir kaos havası hakim.

"SANA GİTMENİ EMREDİYORUM KORONAVİRÜS"

ABD Başkanı Trump, içinde bulunduğu zor durum nedeniyle daha önce Çin virüsü olarak adlandırdığı salgında suçlamalarını yönelttiği Çin’e bile yardım isteğinde bulunurken, ülke şimdi de Evanjelist grupların insafına kaldı.

Koronavirüsle mücadele ettiklerini iddia eden Evanjelist liderler, yaptıkları yayında koronavirüse “ülkeden gitmesini” emretti.

Amerika'da koronavirüs çıkartma ayini düzenlendi İZLE

Adeta bir “şeytan çıkarma” ayininin düzenlendiği gösteride virüs “Seni Tanrı adına yargılayarak hakkındaki hükmünü icra ediyorum koronavirüs, tüm gücünü yok et, bu ulusun üzerinden defol, bunu bitirmeni emrediyorum!” cümleleriyle defedilmeye çalışıldı.

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