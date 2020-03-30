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ABD'de evsizler otoparkta karantinaya alındı

Las Vegas'ta evsiz barınağında 1 kişinin koronadan ölmesinin ardından, barınaktakiler binanın otoparkına yerleştirildi.

Haber Merkezi |
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ABD'de evsizler otoparkta karantinaya alındı

Ölümcül koronavirüs salgını Avrupa'dan sonra ABD'yi de etkisi altına aldı.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı son verilere göre, ülkede enfekte olanların sayısı 143 bini, ölü sayısı ise 2 bini geçti.

Ülkede salgından en çok etkilenen şehir New York olsa da, koronavirüs tüm ülkeye yayılmış durumda.

SAĞLIK KURULUŞLARI YETERSİZ KALDI

Her geçen gün daha fazla insanın enfekte olduğu ülkede, sağlık kuruluşları yetersiz kalırken, bir yandan da sosyal tesislerde de problemler yaşanıyor.

Bunlardan biri de Las Vegas'ta faaliyet gösteren bir evsizler barınağı.

ABD'de evsizler otoparkta karantinaya alındı

EVSİZLERDEN BİRİ ÖLDÜ

Barınakta yaşamını sürdüren evsizlerden birinin, virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi, farklı bir uygulamaya geçilmesine neden oldu.

ABD'de evsizler otoparkta karantinaya alındı

AÇIK OTOPARKTA KARANTİNA

Ölüm vakasının ardından tesiste yaşayan evsizler, binanın otoparkına yerleştirildi.

Asfalt zemine serdikleri malzemeler üzerinde yaşayan insanlar burada açık hava karantinasına alındı.

ABD'de evsizler otoparkta karantinaya alındı

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