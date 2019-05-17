ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Moreno Valley şehrindeki ‘March Air Reserve Üssü'nden, yerel saat ile 15.45’te eğitim uçuşu için kalkan F-16 düştü.

DEPOYA DÜŞTÜ

Yetkililer, pilotun paraşütle atlayarak kurtulduğunu ve önlem olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Ayrıca, uçağın düştüğü depoda yangın çıkarken, yakınlarda bulunan bir otobanın güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldığı belirtildi.

Uçağın düşme anı ise bir acacın yol kamerasınca kaydedildi.

ABD'de F-16 düştü pilot kurtuldu ViDEO













