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ABD'de fırtınada tenteyle çatıya uçtu

Clemson şehrinde bir restoranda çalışan Samuel Foster, fırtınadan kurtarmak istediği tentenin havalanmasıyla, çatıya kadar uçtu.

İHA | 25.08.2019 - 09:09..
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ABD’nin Clemson şehrinde arkadaşıyla birlikte restoranın tentelerini uçmaktan kurtarmaya çalışan Samuel Foster’ın görüntüleri yayınlandı.

"HAVALANMAM BİR SANİYE SÜRDÜ"

Kazayı küçük yaralanmalarla atlatan Foster, “Havalanmam bir saniye sürdü, fakat sonra 20 metre havalandım, tek düşünebildiğim bir çatıya inmem gerektiğiydi” dedi.

ABD'de fırtınada tenteyle çatıya uçtu ViDEO

GÖZÜNÜN ÜZERİNE DİKİŞ ATILDI

Sol gözünün üstüne dikiş attıran Foster, sadece birkaç kesiği ve çürüğü olduğunu kaydetti. Kazayı hafif atlattığını söyleyen Foster, “Beni koruduğu için Tanrıya gerçekten minnettarım. İş yerim bana çok destek verdi, arkadaşlarım ve iş arkadaşlarıma minnettarım” ifadesini kullandı.

ABD'de fırtınada tenteyle çatıya uçtu

ABD'de fırtınada tenteyle çatıya uçtu

ABD'de fırtınada tenteyle çatıya uçtu

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