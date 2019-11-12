ABD’de futbol oynayan sevimli robotlar

Bilim, mühendislik ve ekonomi konularındaki başarılarıyla tanınan bir teknik üniversite olan ABD’deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), geliştirdiği küçük robotlara parkta futbol oynattı.

MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları yeşil alanda futbol oynarken, oldukça renkli görüntüler ortaya çıktı.

SAATTE 8 KİLOMETRE HIZLA KOŞABİLİYORLAR

Robotların her biri 9 kilogram ve kendi etraflarında 180 derece dönebiliyorlar. Aynı zamanda saatte 8 kilometre hızla koşabilen robotlar, yere düştüğünde ise kendi kendine kalkabiliyor.

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