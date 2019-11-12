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ABD’de futbol oynayan sevimli robotlar

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar, parkta futbol oynadı.

DHA | 12.11.2019 - 10:40..
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Bilim, mühendislik ve ekonomi konularındaki başarılarıyla tanınan bir teknik üniversite olan ABD’deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), geliştirdiği küçük robotlara parkta futbol oynattı.

MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları yeşil alanda futbol oynarken, oldukça renkli görüntüler ortaya çıktı.

ABD'de futbol oynayan sevimli robotlar VİDEO

SAATTE 8 KİLOMETRE HIZLA KOŞABİLİYORLAR

Robotların her biri 9 kilogram ve kendi etraflarında 180 derece dönebiliyorlar. Aynı zamanda saatte 8 kilometre hızla koşabilen robotlar, yere düştüğünde ise kendi kendine kalkabiliyor.

robot

robot

robot

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ABD’de futbol oynayan sevimli robotlar

ABD’de futbol oynayan sevimli robotlar

ABD’de futbol oynayan sevimli robotlar

ABD’de futbol oynayan sevimli robotlar

ABD’de futbol oynayan sevimli robotlar

ABD’de futbol oynayan sevimli robotlar

ABD’de futbol oynayan sevimli robotlarABD’de futbol oynayan sevimli robotlarABD’de futbol oynayan sevimli robotlarABD’de futbol oynayan sevimli robotlarABD’de futbol oynayan sevimli robotlarABD’de futbol oynayan sevimli robotlar

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