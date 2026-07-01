ABD’de genç kadın, sevgilisinin gözleri önünde timsah tarafından paramparça edildi

Yüksek timsah popülasyonu ile bilinen ABD’de timsah saldırıları sıklıkla yaşanıyor.

Bu kapsamda Florida eyaletinde korkunç bir olay yaşandı.

New York Times haber sitesi, Florida’da yaşanan timsah saldırısına ilişkin dikkat çeken bir haber yayımladı.

Habere göre Brittany Clark, Pazar öğleden sonra erkek arkadaşı ve en yakın arkadaşıyla birlikte nehirde yüzerken bir timsah aniden sudan fırlayarak dişli ağzını ona geçirdi ve bir kolunu tamamen kopardı.

"YÜRÜYÜŞ YAPIYORLARDI"

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu sözcüsü Chad Weber, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında gazetecilere, “Yürüyüş yapıyorlardı ve aniden yüzmek için durdular.” dedi.

DÜŞÜK SU SEVİYESİ VE BÖLGESEL DAVRANIŞLAR

Weber, soruşturmanın, timsahı kışkırtacak şekilde kötü niyetli bir davranışta bulunulduğuna dair hiçbir işaret bulamadığını söyledi.

Saldırıyı tetiklemiş olabilecek diğer olası faktörler arasında düşük su seviyeleri ve bölgesel davranışlar yer aldığını belirtti.

BÜYÜK ŞOK 911'İN SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKARDI

Büyük şok etkisi yaratan 911 acil çağrısının ses kayıtları, korkunç saldırının ayrıntılarını ortaya koydu.

"KOLLARINDAN BİRİ TAMAMEN KOĞMUŞ"

Kayıtlarda bir kadın, Clark’ın yaralarını “korkunç” olarak nitelendirerek, “Kollarından biri tamamen kopmuş, diğeri ise zar zor bağlı kalmış.” diye ekledi.

"ÇOK KÖTÜ, ÇOK KÖTÜ"

Telefon görüşmesinde panik içindeki adamın, “Çok kötü, çok kötü, lütfen acele edin... çok kan kaybediyor... kanamayı durdurmamız gerek.” dediği duyuluyordu.

"ERKEK ARKADAŞI SUDAN ÇIKARMAYI BAŞARDI

Yetkililer, timsahın sonunda pençelerini gevşetmesinin ardından kurbanın erkek arkadaşının onu sudan çıkarmayı başardığını söyledi.

Ancak genç kadının yaşadığı saldırı çok ağır olduğu için hayatına devam etmesinin çok zor bir süreç olacağı açıklandı.

Weber, olay yerinin yakınında bulunan 3,6 metrelik bir timsah ile olay yerinin tam üzerinde bulunan 4 metrelik başka bir timsahın da yakalanmasının ardından, saldırıdan hangisinin sorumlu olduğunu belirlemek için DNA örneklerinin laboratuvara gönderildiğini söyledi.