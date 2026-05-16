ABD’de görülen uçak kazası davasında tazminat belli oldu: 49,5 milyon dolar

Yıllardır süren uçak kazası davasında bir ailenin daha tazminat miktarı belli oldu...

10 Mart 2019’da Ethiopian Airlines’ın ET302 sefer sayılı uçağı, Addis Ababa’dan Nairobi’ye gitmek üzere kalkış yaptıktan kısa süre sonra uçakta meydana gelen bir arızadan sonra düştü.

TÜM YOLCULAR HAYATINI KAYBETTİ

Kazada uçakta bulunan 157 yolcunun tamamı ile uçakta görevli mürettebatın hepsi hayatını kaybetti.

Yaşanan olay, havacılık tarihindeki en büyük trajedilerden biri olarak kayıtlara geçti.

ÇOK SAYIDA DAVA AÇILDI

Kazanın ardından uçağın üreticisi Boeing aleyhine çok sayıda dava açıldı; özellikle 737 MAX modeline ilişkin teknik sorunlar ön plana çıktı.

ABD’nin Chicago kentinde, uçakta hayatını kaybeden Samya Stumo’nun ailesi tarafından açılan davada tazminat miktarı belli oldu.

TOPLAM 49,5 MİLYON DOLAR TAZMİNAT

Jüri, kazada hayatını kaybeden Samya Stumo’nun kaybı için 21 milyon dolar tazminata hükmetti.

Kararda ayrıca aile bireylerinin yakınlık ve destek kaybı için 16,5 milyon dolar, yaşanan acı ve yas süreci için ise 12 milyon dolar olmak üzere toplamda 49,5 milyon dolarlık tazminat ödenmesine karar verildi.