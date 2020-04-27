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ABD'de halk, plajlara akın etti

Kaliforniya eyaletinde salgını unutanlar, sıcak havanın da etkisiyle plajları doldurdu.

Haber Merkezi |
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ABD'de halk, plajlara akın etti

ABD'de halk, plajlara akın etti

ABD'de koronavirüs salgınına aldırış etmeyen binlerce kişi, soluğu plajlarda aldı.

Kaliforniya eyaletinin Orange bölgesinden yansıyan görüntülerde, halk plajı doldurdu.

Bölgede yüksek sıcaklıklar kayda geçerken, yetkililer, kalabalık gruplar şeklinde bir araya gelinmemesi yönünde uyardı.

KALİFORNİYA'DA PLAJLAR DOLDU TAŞTI

ABD genelinde vaka sayısı 1 milyona yaklaşırken, 55 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Kaliforniya'da 43 bin 700 vaka ve 1720 ölüm kaydedildi.

Huntington ve Newport plajlarında kayda geçen görüntülerde, halkın sosyal mesafeyi hiçe saydığı görüldü.

ABD'de halk, plajlara akın etti VİDEO

ABD'de halk, plajlara akın etti

GÜNEŞLENMEK YASAK

Orange yönetimi, plajlarda güneşlenmeyi yasakladı. Yürüme ve yüzme konusunda da yavaş davranılmaması gerekiyor.

Yetkililer, plajlara gelenlerin park yeri bulmakta güçlük çektiğini söyledi.

ABD'de halk, plajlara akın etti

VİRÜSÜN YAYILMA HIZI ARTABİLİR

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, ülkede ilk karantina emrini verenler yöneticiler arasında bulunuyor.

Kaliforniya plajlarında ortaya çıkan görüntülerin, bölgede virüsün yayılmasını hızlandıracağından endişe ediliyor.

ABD'de halk, plajlara akın etti

ABD'de halk, plajlara akın etti

ABD'de halk, plajlara akın etti

ABD'de halk, plajlara akın etti

ABD'de halk, plajlara akın etti

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