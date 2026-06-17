ABD'de Halkbank davası düşürüldü

Yıllardır süren dava...

ABD'de devam eden Halkbank davasında yeni gelişme yaşandı.

Geçen günlerde Halkbank, ABD Adalet Bakanlığı ile ABD'de görülen ceza davası için "ertelenmiş kovuşturma anlaşmasına" varmıştı.

DAVA DÜŞÜRÜLDÜ

Uyum raporunun teslim edilmesinin ardından Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı, ceza davasının düşürülmesine dair müşterek dilekçeyi, 10 Haziran 2026 tarihinde ABD Güney New York Bölge Mahkemesi’ne sunmuştu.

Güney New York Bölge Mahkemesi, müşterek talep dilekçesini dikkate alarak ceza davasının düşürülmesine karar verdi.

Böylece, 9 yıldır devam eden ceza davası tamamen sona erdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TRUMP İLE DAVAYI GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl eylül ayında Beyaz Saray’da ABD Başkanı Trump ile bir araya gelmiş ve bir sonraki ay yaptığı açıklamada, görüşmenin iki ülke arasındaki birçok sorunu çözmesini umut ettiğini söylemişti.

Erdoğan, Trump’ın Beyaz Saray’daki görüşmede ve ardından yapılan bir telefon görüşmesinde Halkbank meselesinin kendileri için bitmiş olduğunu söylediğini belirtmişti.

ERTELENMİŞ KOVUŞTURMA ANLAŞMASI NEDİR?

Ertelenmiş kovuşturma anlaşmaları, davalı tarafların belirli şartları yerine getirmeleri halinde cezai kovuşturmadan kaçınmalarına imkan tanıyor.

Davalı tarafın genellikle birkaç ay ya da birkaç yıl koşullara uymasının ardından dava hükümet tarafından düşürülüyor.

HALKBANK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

"Ertelenmiş kovuşturma anlaşması"nın ardından Halkbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapmıştı.

Açıklamada, Halkbank'ın herhangi bir cezai suç kabulü yapmadığı gibi hiçbir adli veya idari para cezası da ödemeyeceği bildirilmişti.

Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

”ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'nde 17 Haziran 2026 Çarşamba günü (bugün) gerçekleşen duruşma neticesinde Mahkeme tarafından Bankamızın ABD’deki ceza davasının düşürülmesi onaylanmıştır. Böylece Bankamız hakkında ABD’de yıllardır devam eden ceza davası, kesin ve nihai olarak kapanmıştır.

Kararın Bankamıza, yatırımcılarımıza, müşterilerimize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını dileriz. Ülkemiz ekonomisine 88 yıldır hizmet sunan Bankamız, faaliyetlerini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sürdürecek olup hem bankacılık sektörünün hem de ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlamaya devam edecektir.”