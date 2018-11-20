taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3188
Euro
6.0967
Altın
1222.8
Borsa
94570.9
Gram Altın
209.394

ABD'de hastanede silahlı saldırı

Chicago kentinde bir hastanede kimliği henüz açıklanmayan bir şüphelinin açtığı ateş sonucu saldırgan dahil 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA | 20.11.2018 - 07:13..
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'nin en büyük kentlerinden Chicago'da yer alan "Mercy Hospital" adlı hastanede kimliği henüz açıklanmayan bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

ABD'de hastanede silahlı saldırı

BİR POLİS, BİR DOKTOR VE ECZACI ÖLDÜRÜLDÜ

Chicago Belediye Başkanı Rahm Emanuel, düzenlediği basın toplantısında, saldırıda bir polis memuru, bir doktor ve bir yardımcı eczacının hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD'de hastanede silahlı saldırı

Başkomiser Eddie Johnson da saldırganın, ölenlerden biriyle ilişkisi olduğunun tespit edildiğini aktardı. Johnson, şüphelinin intihar mı ettiği yoksa polis kurşunuyla mı vurulduğunu açıklamadı.

ABD'de hastanede silahlı saldırı

Hastane içinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, polis yetkilileri hastaneye veya hastalara yönelik herhangi bir tehdidin olmadığını belirtti.

ABD'de silahlı şiddet oranlarının en yüksek olduğu kentlerin başında gelen Chicago'daki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: Artık Pakistan'a ödeme yapmayacağız

Trump: Artık Pakistan'a ödeme yapmayacağız

40
Babel'den Beşiktaş'a kötü haber

Babel'den Beşiktaş'a kötü haber

34
12 ülkeye büyükelçi atamaları

12 ülkeye büyükelçi atamaları

9
Erdoğan, Putin'e kitap hediye etti

Erdoğan, Putin'e kitap hediye etti

17
ABD Kongresi'nde başörtüsü yasağına karşı başvuru

ABD Kongresi'nde başörtüsü yasağına karşı başvuru

26
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BBC'ye konuştu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BBC'ye konuştu

12
Canlı yayında kalp krizi geçirdi

Canlı yayında kalp krizi geçirdi

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir