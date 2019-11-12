ABD'de hava ve sudan votka üretildi

'Popüler Mekanik' dergisi, ilginç bilgilere yer vermeye devam ediyor.

ALKOL ELDE ETTİLER

Bilim insanları, katalitik reaksiyon sırasında oksijen, karbon ve hidrojen atomlarının birleşmesi sonucu alkol elde edildiğini ortaya çıkardı.

Uzmanlar, tahılların fermente edilmesiyle yapılan geleneksel votkadan tamamen farklı olan bu votka üretim yöntemi atmosferdeki karbondioksiti emerek onun temizlenmesini sağladığını buldu.

ELDE EDİLEN ÜRÜN ÇEVRE DOSTU

Şirketten yapılan açıklamada, geliştirilen yöntem doğrultusunda kullanılan votka üretim makinesinin elektrik ve güneş enerjisiyle çalıştığına dikkat çekilerek, bu yöntemle elde edilen ürünün çevre dostu olduğu vurgulanıyor.

65 DOLARA İNTERNETTEN SATILIYOR

Şirket, bu votkayı internet üzerinden 65 dolara satışa sundu. Üretilen votka, 2020 yılından itibaren ise offline pazardaki yerini alacak.