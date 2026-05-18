ABD'de havada çarpışan savaş uçakları düştü
ABD'nin Idaho eyaletinde savaş uçaklarının gösteri uçuşu sırasında havada çarpışıp düştüğü anlar kameraya yansıdı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
ABD'nin Idaho eyaletinde Mountain Home Hava Kuvvetleri Üssü semalarında düzenlenen hava gösterisi sırasında kaza yaşandı.
ABD Donanması'na ait 2 savaş uçağı, gösteri sırasında havada çarpıştı.
MÜRETTEBAT KURTULDU
Detayları açıklanmayan kaza nedeniyle üssün geçici olarak kapatıldığı ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Çarpışan uçaklardaki 4 mürettebatın fırlatma koltuklarını kullanarak güvenli şekilde tahliye edildiğini kaydedildi.
YAŞANANLAR KAMERADA
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde savaş uçaklarından birinin havada diğerine çarptığı, çarpışmanın ardından 4 paraşütün açıldığı ve uçakların hızla yere düştüğü görüldü.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi