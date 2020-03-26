ABD'de hemşireler çöp poşetlerinden önlük giyiyor

ABD'de sıkı tedbirler alınmasına rağmen koronavirüs salgınının önüne geçilemiyor.

ABD en fazla vaka tespit edilen üçüncü ülke olurken, New York eyaleti 33 bin 6 vaka ve 366 ölü sayısı ile virüsten en fazla etkilenen eyalet oldu.

ÇÖP POŞETLERİNDEN ÖNLÜK YAPTILAR

New York eyaletindeki Mount Sinai West hastanesinin hemşireleri, ekipmanlarının tükendiğini belirtlerek,önlük haline getirdikleri çöp poşetlerini giydikleri fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Facebook hesabından paylaşılan fotoğrafın altında ''Hastanede laboratuvar önlüğü kalmadı. Maske de yok ve tek kullanımlık maskeleri tekrar tekrar takıyoruz.'' ifadeleri yer aldı.

ABD'DE 68 BİN 572 VAKA TESPİT EDİLDİ

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçerken, vaka sayısı da 68 bin 572'e ulaştı.