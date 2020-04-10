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ABD'de ikinci korona aşısı testi başladı

Testler için "Şimdiye kadar yaptığımız en önemli deneme" diyen ABD'li yetkili, insanların denemeler için kapıya dayandığını söyledi.

Haber Merkezi |
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ABD'de ikinci korona aşısı testi başladı

Dünya genelinde 1 milyon 600 binden fazla vakaya ve 96 binden fazla ölüme yol açan koronavirüse salgınına karşı aşı çalışmaları, tüm hızıyla devam ediyor.

ABD'li araştırmacılar, deneysel koronavirüs aşısının bir diğer güvenlik testini daha başlattı. Çalışmalar kapsamında, deri üzerinde daha yüzeysel bir aşı vurma yöntemi uygulanıyor.

İNSANLAR, TEST İÇİN SIRAYA GİRDİ

Missouri eyaletindeki İlaç Araştırma Merkezi'nden John Ervin, testler için, "Şimdiye kadar yaptığımız en önemli deneme. İnsanlar, test için kapıya dayanıyor." diye konuştu.

İLK DOZLAR VERİLDİ

Daha önce ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından geliştirilen farklı bir aşı adayının insan üzerindeki denemeleri, Washington'ın Seattle şehrinde başlamıştı. Denemelere katılanların yaklaşık üçte ikisi, gerekli iki dozun ilkini aldı.

ABD'de ikinci korona aşısı testi başladı

ÇİN'DE DENEMELER BAŞLAYACAK

Inovio ilaç şirketinin araştırması kapsamında, Kansas City araştırma laboratuvarında ve Pennsylvania Üniversitesi’nde bulunan 40 sağlıklı gönüllüde, INO-4800 adlı iki aşı dozunu test edilecek. Inovio, yakında Çin'de benzer denemelere başlamak için Çinli araştırmacılarla birlikte çalışıyor.

BİR YILDAN FAZLA SÜREBİLİR

Erken aşama çalışmaları kapsamında aşının, geniş ölçekli testler için yeterince güvenli olup olmadığı görülecek. Araştırmalar yolunda gitse bile, herhangi bir aşının yaygın olarak kullanılabilir hale gelmesi için bir yıldan fazla bir süre geçmesinin gerektiği belirtildi.

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