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ABD’de ikinci koronavirüs ayini yapıldı

Düzenlenen televizyon programına katılan misyoner Kanneth Copeland, "Teşekkürler Tanrım. Hadi gerçekleştir. Koronavirüsü yok ettik." dedi.

DHA |
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ABD’de ikinci koronavirüs ayini yapıldı

ABD’de televizyon aracılığıyla misyonerlik yapan Kanneth Copeland, yine ekrana çıktı ve ikinci bir ayin düzenledi.

Copeland koronavirüsü bitirmek amacıyla düzenlediği ayinde önce kameraya üfledi, sonra da "Tanrı'nın rüzgârını sana üflüyorum." dedi.

"Sonsuza kadar yok edildin ve asla geri dönmeyeceksin." diyen Copeland, teşekkür etmeyi unutmadı.

ABD’de ikinci koronavirüs ayini yapıldı VİDEO

"KORONAVİRÜSÜ YOK ETTİK"

Konuşmasının sonunda Copeland, "Teşekkürler Tanrım. Hadi gerçekleştir. Koronavirüsü yok ettik." ifadelerini kullandı.

GEÇEN SEFER ŞEYTANDAN İSTEMİŞTİ

Misyoner Copeland, geçen ay düzenlediği ayinde "Sana emrediyorum şeytan, bu virüsü yok et, bu virüsü öldür, onu tüm gücünle yok et. Sana onun aşısının bir an önce getirilmesini emrediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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