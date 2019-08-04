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ABD’de ikinci silahlı saldırı: 10 ölü

ABD’nin Teksas eyaletine bağlı El Paso’da 20 kişinin öldüğü, 26 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıdan kısa bir süre sonra bu kez de Ohio’da silahlı saldırı düzenlendi.

İHA | 04.08.2019 - 11:20..
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ABD’de bir gecede ikinci silahlı saldırı gerçekleşti.

Meksika sınırında bulunan Teksas’a bağlı El Paso'da silahlı bir saldırganın 22 kişiyi öldürüp, 26 kişiyi yaraladığı katliamdan birkaç saat sonra benzer bir silahlı saldırı haberi Ohio'dan geldi.

ABD’de ikinci silahlı saldırı: 10 ölü

10 ÖLÜ, 7 YARALI

Silahlı bir kişinin Daytona kentinde ateş açtığı ve ilk bilgilere göre en az 10 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Saldırıda 7 kişi de ağır yaralandı. Görgü tanıkları, saldırganın etkisiz hale getirildiğini ileri sürdü.

ABD’de ikinci silahlı saldırı: 10 ölü

ABD MEDYASI SESSİZ

Daytona bölgesinde birçok tıp merkezini işleten Kettering Sağlık Ağı Sözcüsü Elizabeth Long, hastanelere çok sayıda kişinin yatırıldığını söyledi. Sosyal medyadan yayılan tüm bilgilere ve komşu ülke Meksika'da basının detaylar vererek saldırıyı haberleştirmesine rağmen ABD medyası sessiz kaldı.

ABD’de ikinci silahlı saldırı: 10 ölü

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