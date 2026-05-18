ABD'de İslam Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi

ABD'nin California eyaletinde bulunan San Diego İslam Merkezi'ne kimliği belirsiz 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

San Diego Emniyet Müdürü Scott Wahl, saldırıda aralarında 1 güvenlik görevlisinin de bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

SALDIRGANLAR ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Yetkililer, 2 saldırganın intihar ettiğini ve olayın nefret suçu olarak soruşturulduğunu açıkladı.

Şüphelilerin kimliği henüz belirlenmedi.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada saldırı sırasında eğitim gören çocukların da binada olduğu ve 'birden çok kişinin vurulduğu' kaydedilerek söz konusu saldırı kınandı.

TRUMP: KORKUNÇ BİR DURUM

Beyaz Saray'da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, saldırı için 'korkunç bir durum' değerlendirmesinde bulundu.

Olayla ilgili kendisine bilgi verildiğini ifade eden Trump, "Konuyla ilgili brifing verildi. Bu korkunç bir durum. İlk bilgiler verildi, ancak konuyu tekrar ele alıp çok dikkatli bir şekilde inceleyeceğiz" dedi.