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ABD'de işsizlik başvurularında rekor artış

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, geçen hafta 3 milyon 341 bin kişi artarak 6 milyon 648 bine yükseldi.

AA |
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ABD'de işsizlik başvurularında rekor artış

Koronavirüs salgını, ABD'de iş gücü piyasasını olumsuz etkiledi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

6 MİLYONDAN FAZLA BAŞVURU

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 28 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 3 milyon 341 bin kişi artarak 6 milyon 648 bine yükseldi.

EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKTI

Piyasa beklentisinin çok üzerinde artış gösteren işsizlik başvuruları, bu değerle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Önceki haftaki rekorunu tazeleyen veriye yönelik piyasa beklentisi, 3 milyon 500 bin olması yönündeydi.

ABD'de işsizlik başvurularında rekor artış

İşsizlik başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi ise 3 milyon 283 binden 3 milyon 307 bine revize edildi. Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da bir önceki haftaya göre 1 milyon 607 bin 750 kişi artarak 2 milyon 612 bine çıktı.

İŞSİZLİK BAŞVURULARINDA REKOR

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 21 Mart ile biten haftada bir önceki haftaya göre 1 milyon 245 bin kişi artarak 3 milyon 29 bin olarak kaydedildi. İşsizlik başvurularındaki rekor artışta, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında iş yerlerinin kapatılması ve salgının iş gücü piyasasına etkisinin devam etmesi belirleyici oldu.

İş gücü piyasasında salgından en çok etkilenenlerin ise konaklama ve yiyecek gibi hizmet sektörü kolları olduğu belirtildi.

ABD'de işsizlik başvurularında rekor artış

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