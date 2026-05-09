ABD’de kalkış için hızlanan yolcu uçağı piste çıkan kişiye çarptı: Motor alev aldı

Denver Uluslararası Havalimanı ile Frontier Airlines tarafından yapılan açıklamaya göre, Airbus A321 tipi uçak, cuma gecesi saat 23.19 sıralarında Denver’dan Los Angeles’a hareket etmek üzere kalkış yapıyordu.

Bu sırada bir kişinin piste girdiği ve uçağın çarpması sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

Havalimanı yetkilileri, hayatını kaybeden kişinin havalimanının çevre güvenlik çitini aşarak piste girdiğini ve yaklaşık iki dakika sonra uçağın çarpmasına maruz kaldığını açıkladı. Kişinin havalimanı çalışanı olmadığı belirtildi.

ACİL TAHLİYE PROSEDÜRÜ UYGULANDI

Çarpışmanın ardından uçak kabininde duman oluştuğu bildirildi. Frontier Airlines, pilotların kalkışı iptal ederek uçağı durdurduğunu açıkladı. Yolcuların acil tahliye kaydıraklarıyla uçaktan indirildiği, daha sonra otobüslerle terminale taşındığı aktarıldı.

Şirkete göre uçakta bulunan 224 yolcu ile 7 mürettebat arasında ciddi yaralanma yaşanmadı. Ancak havalimanı yönetimi, 12 kişinin hafif şekilde yaralandığını, bunlardan 5’inin tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Yolcuların büyük bölümünün daha sonra başka bir Frontier seferiyle Denver’dan ayrıldığı belirtildi.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE MOTOR ALEV ALDI

Frontier Airlines olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken, ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu’nun da inceleme başlattığı bildirildi.

Yetkililer, olayın kesin nedeninin henüz belirlenemediğini ve motor bölümünde çıkan yangının da araştırıldığını açıkladı. Kazanın meydana geldiği 17L pisti, soruşturma süresince kapalı kalacak.

O ANLAR KULE İLE KURULAN İRTİBAT KAYDINA YANSIDI

Frontier'in kaptanı, çarpmanın ardından irtibat kurduğu Denver Havalimanı kulesine pistte bir kişiye çarptıklarını ve pistin ortasında uçağı durdurduğunu aktardı, kule görevlisi de yaşananları gördüğünü dile getirdi.

Kule görevlisinin, ardından vakit kaybetmeden piste tırmanma için girmeye hazırlanan diğer uçakları uyardığı ve pozisyonlarını korumalarını isteyerek pisti temi tutmaya çalıştığı duyuldu.

Pist bilgilendirmesinin ardından tekrar Frontier ile irtibat kuran kule uçakta bulunan kişi sayısını ve uçakta yüklü olan yakıt miktarını sordu, pilot uçakta 231 kişinin olduğunu bununla birlikte 12 bin 220 pound yani yaklaşık 7 bin litre yakıt olduğunu iletti ve çarpmanın pistte yürüyen bir kişiden kaynaklandığını aktardı.

Yürütülen hızlı acil durum protokolü sayesinde motordaki yangın hızla söndürülürken yolcuların tamamı tahliye kaydıraklarıyla uçaktan indirildi.