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ABD'de karantina protestolarına sağlıkçılardan engel

Denver şehrinde karantina uygulamasının kaldırılması için eylem yapan halka, sağlık çalışanları engel olmaya çalıştı.

Haber Merkezi |
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ABD'de karantina protestolarına sağlıkçılardan engel

Koronavirüs kaynaklı ölümlerin her geçen gün artış gösterdiği ABD'de, virüsle mücadele kapsamında birçok önlem alınıyor...

Denver şehrinde yaşayan halk ise salgının yayılma hızını önlemek için alınan önlemlerin yarattığı ekonomik vurguna itiraz ederek, karantinanın ortadan kaldırılması için protestolara başladı.

SOKAKLARA ÇIKIP SLOGAN ATTILAR

'Evde kalın' çağrılarına itiraz eden ve hayatın normale dönmesini isteyen birçok kişi araçları ile trafiğe çıkarak, slogan yazılı pankartlar ile eylemlerine devam etmek istedi.

SAĞLIKÇILAR ENGEL OLMAK İSTEDİ

Bu protestolara ise hastanelerde görevli olan sağlık çalışanları engel olmaya çalıştı.

Trafikte ilerlemek isteyen bir aracın önünde duran sağlık görevlisi, arabadan kendisine bağıran kadına aldırış etmeden dakikalarca orada bekledi.

ABD'de karantina protestolarına sağlıkçılar engel olmaya çalışıyor

ABD'de karantina protestolarına sağlıkçılardan engel

ABD'de karantina protestolarına sağlıkçılardan engel

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