ABD'de karantinaya silahlı protesto

Dünyada salgının merkez üssü haline gelen ABD'nin bazı bölgelerinde, karantina ve diğer kısıtlama uygulamalarının uzatılması kararlaştırıldı.

Başkent Washington'da "evde kal" talimatı, 15 Mayıs'a kadar uygulanacak.

Virginia Valisi Ralph Northam, bu süreyi kendi eyaletinde 10 Haziran'a kadar uzatma kararı aldı.

KARANTİNA UYGULAMASINA TEPKİ

Ülke genelinde hayata geçirilen kısıtlamalar, halkın tepkisine neden oldu.

Verilere göre, geçtiğimiz hafta 5.5 milyon Amerikalı, işsizlik sigortası için başvuruda bulundu.

Farklı eyaletlerde toplanan göstericiler, kısıtlamaların sebep olduğu ekonomik sonuçlara tepki gösterdi.

SİLAHLANIP PROTESTOYA KATILDILAR

Bir grup Başkan Donald Trump taraftarı da ellerinde yarı otomatik silahlarla, ülkenin yeniden ticarete açılmasını istedi.

Michigan, Kentucky, Ohio gibi eyaletlerde toplanan göstericiler, "Karantinayı bitirin", "Çalışmamıza izin verin" şeklinde yazılı pankartlar taşıdı.

ABD'DE SON DURUM

644 bin 348 koronavirüs vakasının görüldüğü ülkede 28 bin 554 kişi hayatını kaybetti. Ülkede salgının merkezi New York'ta vaka sayısı 214 bin 648, ölü sayısı ise 11 bin 586 oldu.