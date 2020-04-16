taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9002
Euro
7.512
Altın
1722.17
Borsa
95854.92
Gram Altın
382.238
Bitcoin
46817.76

ABD'de karantinaya silahlı protesto

ABD'de koronavirüs nedeniyle uygulanan kısıtlamalar, tepkilerle karşılaştı. Silahlanan bir grup gösterici, uygulamaların gevşetilmesini istedi.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

ABD'de karantinaya silahlı protesto

Dünyada salgının merkez üssü haline gelen ABD'nin bazı bölgelerinde, karantina ve diğer kısıtlama uygulamalarının uzatılması kararlaştırıldı.

Başkent Washington'da "evde kal" talimatı, 15 Mayıs'a kadar uygulanacak.

Virginia Valisi Ralph Northam, bu süreyi kendi eyaletinde 10 Haziran'a kadar uzatma kararı aldı.

KARANTİNA UYGULAMASINA TEPKİ

Ülke genelinde hayata geçirilen kısıtlamalar, halkın tepkisine neden oldu.

Verilere göre, geçtiğimiz hafta 5.5 milyon Amerikalı, işsizlik sigortası için başvuruda bulundu.

Farklı eyaletlerde toplanan göstericiler, kısıtlamaların sebep olduğu ekonomik sonuçlara tepki gösterdi.

ABD'de karantinaya silahlı protesto

SİLAHLANIP PROTESTOYA KATILDILAR

Bir grup Başkan Donald Trump taraftarı da ellerinde yarı otomatik silahlarla, ülkenin yeniden ticarete açılmasını istedi.

Michigan, Kentucky, Ohio gibi eyaletlerde toplanan göstericiler, "Karantinayı bitirin", "Çalışmamıza izin verin" şeklinde yazılı pankartlar taşıdı.

ABD'DE SON DURUM

644 bin 348 koronavirüs vakasının görüldüğü ülkede 28 bin 554 kişi hayatını kaybetti. Ülkede salgının merkezi New York'ta vaka sayısı 214 bin 648, ölü sayısı ise 11 bin 586 oldu.

ABD'de karantinaya silahlı protesto

ABD'de karantinaya silahlı protesto

ABD'de karantinaya silahlı protesto

ABD'de karantinaya silahlı protesto

ABD'de karantinaya silahlı protesto

ABD'de karantinaya silahlı protesto

ABD'de karantinaya silahlı protesto

ABD'de karantinaya silahlı protesto

ABD'de karantinaya silahlı protesto

ABD'de karantinaya silahlı protesto

ABD'de karantinaya silahlı protesto

İlginizi Çekebilir
Koronayı yarasa yiyen sokak köpekleri başlattı iddiası
Yapılan bir araştırmaya göre, koronavirüs, yarasa yiyen köpekler aracılığıyla yayıldı.
İsrail'de Gantz, hükümeti kuramadı
İsrail'de koalisyonu kurmakla görevlendirilen Benny Gantz, 48 saat içerisinde başarılı olamadı. Hükümeti kurmak üzere yeni bir aday belirlenecek.
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30 bini geçti
ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 844'e çıktı.
New York'ta gıda yardımı, işsiz şoförlerce dağıtacak
ABD'nin New York kentinde 170 milyon dolarlık gıda yardım paketi, işini kaybeden ve evden ayrılamayan New Yorklulara, işsiz kalan binlerce sürücü işe alınarak dağıtılacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Maske ve sosyal mesafenin hayati önemini anlatan şema
Maske ve sosyal mesafenin hayati önemini anlatan şema
48
Alaattin Çakıcı'nın tahliye sonrası ilk görüntüsü
Alaattin Çakıcı'nın tahliye sonrası ilk görüntüsü
161
Virüse karşı yeni ekonomik önlemler TBMM'den geçti
Virüse karşı yeni ekonomik önlemler TBMM'den geçti
111
Emniyet sosyal medya iddiasını yalanladı
Emniyet sosyal medya iddiasını yalanladı
45
Fahiş fiyat koyan ve stok yapana ağır cezalar
Fahiş fiyat koyan ve stok yapana ağır cezalar
117
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30 bini geçti
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30 bini geçti
55
Türk bayrağının renkleri, Tiflis Kulesi'ni süsledi
Türk bayrağının renkleri, Tiflis Kulesi'ni süsledi
30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir