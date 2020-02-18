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ABD'de kaybolan yüzük, Finlandiya'da ormanda bulundu

ABD'nin Oregon eyaletinde yaşayan bir kadının 47 yıl önce kaybettiği yüzük, Finlandiya'daki ormanda bulundu.

DHA | 18.02.2020 - 05:38..
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63 yaşındaki Debra McKenna, lise öğrencisiyken o dönem erkek arkadaşı olan eşinin kendisine verdiği yüzüğü Portland'da 1973 yılında kaybetti.

ORMANDA METAL DEDİKTÖRLE GEZERKEN BULDU

Independent'in haberine göre McKenna, 47 yılın ardından Finlandiyalı sac işçisi Marko Saarinen'in Morse Lisesi Mezunlar Derneği ile temasa geçerek kayıp yüzüğün sahibini aradığını aktardı.

Saarinen, mavi taşlı gümüş yüzüğü ocak ayında Finlandiya'nın güneybatısında Kaarina kasabasında ormanlık alanda çevreyi metal dedektörle tararken bulduğunu söyledi.

ABD'de kaybolan yüzük, Finlandiya'da ormanda bulundu

YÜZÜKTEKİ YAZILARDAN SAHİBİNİ BULDU

Marko Saarinen, üzerinde 1973 tarihi ile okulun ismi, içinde de S ve M harfleri yazılı yüzüğü görünce heyecanlandığını ve Morse Lisesi Mezunlar Derneği ile Facebook sayfalarından iletişime geçtiğini dile getirdi.

Saarinen ve derneğin çabalarıyla yüzüğün Shawn McKenna'ya ait olduğu ortaya çıkarıldı.

"DÜNYA DA İYİ İNSANLAR DA VAR"

Yüzüğün Finlandiya'ya nasıl gittiği bilinmezken, Debra McKenna "Birinin yüzüğü bulduğunu ve bana ulaşmaya çalıştığını öğrendiğimde çok ağladım. Dünyada iyi insanlar da var." diye konuştu.

Lise yıllarından itibaren beraber olan çiftin 1977'de evlendiği, 40 yıllık birlikteliğin ardından Shawn'un 2017'de kanserden hayatını kaybettiği bildirildi.

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