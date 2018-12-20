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ABD'de kiliselerdeki cinsel istismar vakaları

Los Angeles kentinde, Yardımcı Piskopos Alexander Salazar, hakkındaki cinsel istismar iddiaları üzerine istifa etti

AA | 20.12.2018 - 03:49..
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ABD'nin Illinois eyaletindeki Katolik kilisesinin, hakkında cinsel istismar suçlaması bulunan 500'den fazla papazın ismini ilgili makamlara vermediği ortaya çıktı.

Illınois Başsavcısı Lisa Madigan tarafından hazırlanan ve ABD basınında yer alan ön rapor, ABD'de son zamanlarda gündemde olan kiliselerdeki cinsel istismar tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı.

LİSTEDE YER ALMADILAR

Rapora göre, kilisede cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 500’den fazla rahibin adı, Illınois Katolik Piskoposluk Bölgesinin bu konuda yayımladığı listede yer almadı.

PAPAZ İSTİFA ETTİ

Bu arada ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde de bir yardımcı piskoposun, hakkında çıkan "bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu" yönündeki iddialar üzerine istifa ettiği açıklandı.

Los Angeles Başpiskoposu Jose Gomez, yaptığı açıklamada, Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Franciscus'un, yardımcı Piskopos Alexander Salazar'ın istifasını kabul ettiğini duyurdu.

Salazar hakkında, bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğuna yönelik iddiaların 1990'lara dayandığına işaret eden Gomez, Piskoposluk bölgesinin bu iddiaları 2005'ten bu yana bildiğini ancak Salazar'ın görevini sürdürmesine izin verdiğini ifade etti.

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