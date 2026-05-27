ABD’de kimyasal işleme tesisinde patlama: 1 ölü, 9 yaralı

ABD’nin Washington eyaletinde bulunan Nippon Dynawave Packaging tesisinde, kimyasal tankın içe çökmesi sonucu patlama meydana geldi.

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 9 kişi yaralandı, 9 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

ORTAK AÇIKLAMA YAPILDI

Cowlitz County Şerif Ofisi ile Nippon tarafından yapılan ortak açıklamada, kağıt hamuru üretiminde kullanılan beyaz çözelti'nin (sodyum hidroksit ve sodyum sülfür içeren kimyasal çözelti) bulunduğu tankın yerel saatle yaklaşık 07.15’te patladığı belirtildi.

ÇEVRE İÇİN TEHDİT OLUŞTURMADIĞI AÇIKLANDI

Tankta başlangıçta yaklaşık 80 bin galon (302.830 litre) madde bulunduğu düşünülürken, yetkililer daha sonra tankta yaklaşık 900 bin galon beyaz çözelti bulunduğunu ve hasarlı tankta hala tahminen 90 bin galon madde kaldığını açıkladı.

Ayrıca olayın çevre için doğrudan bir tehdit oluşturmadığı bildirildi.