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ABD'de korona bilançosu: 40 bin 690 ölüm

ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1590 artarak, 40 bin 690’a yükseldi.

AA |
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ABD'de korona bilançosu: 40 bin 690 ölüm

ABD'de korona bilançosu: 40 bin 690 ölüm

Koronavirüsün en çok etkilediği ABD'de, bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 24 bin 499 artışla 759 bin 786'ya çıktı.

Salgında ölenlerin sayısı ise 1590 artarak, 40 bin 690'a ulaştı.

TRUMP: 65 BİN VE ÜZERİ ÖLÜM BEKLİYORUZ

ABD Başkanı Donald Trump, 65 bin ve üzeri ölüm beklendiğini duyururken, nüfusu 320 milyondan fazla olan ülkede şimdiye kadar 3 milyon 882 binden fazla kişiye test yapıldı.

ABD genelinde salgının merkezi ve en fazla can kaybının yaşandığı yer New York olurken, eyaleti sırasıyla New Jersey ve Massachusetts izliyor.

70 bin 980 korona hastasının iyileştiği ülke genelinde, 115 bin 990 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor.

ABD'de korona bilançosu: 40 bin 690 ölüm

New York'ta koronadan ölenler için toplu mezar ViDEO

ÇİN'İ SUÇLUYORLAR

Öte yandan bundan birkaç ay öncesine kadar Çin'i bu salgında mücadele konusunda sürekli öven ABD Başkanı, iç politika hesaplarına düştü.

Ağız değiştiren Trump yönetiminde, "Çin'in salgına ilişkin bilgileri dünyadan sakladığı" ve "virüsün Vuhan'da bir laboratuvardan sızmış olabileceği" şeklinde Çin'i hedef alan iki suçlama öne çıkıyor.

ABD'de korona bilançosu: 40 bin 690 ölüm

ÇİN STRATEJİSİ

ABD'de koronavirüs salgınının kaynağına yönelik tartışmanın giderek alevlendirilmesi, salgının Washington tarafından Çin stratejisinin bir parçası olarak kullanılacağını gösteriyor.

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