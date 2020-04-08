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ABD'de korona bilançosu ağırlaşıyor: 12 bin 911 ölü

ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1918 artarak 12 bin 911’e yükseldi.

AA |
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ABD'de korona bilançosu ağırlaşıyor: 12 bin 911 ölü

Koronavirüs vakalarının görüldüğü ABD'de de can kayıplarının sayısı giderek artıyor.

Salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte yaklaşık 2 bin artarak 13 bine yaklaştı.

ÖLÜ SAYISI 12 BİN 911 OLDU

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 31 bin 480 artışla 399 bin 929'a, ölenlerin sayısı ise 1918 artarak 12 bin 911’e çıktı.

Dünya genelinde ise ABD'yi 146 bin 690 vakayla İspanya ve 135 bin 586 vakayla İtalya takip ediyor.

ABD'deki vaka sayısının, kendisinden sonra gelen ilk 3 ülke olan İspanya, İtalya ve 110 bin 70 vaka ile Fransa'nın toplam vakalarından daha fazla olduğu görülüyor.

ABD'de korona bilançosu ağırlaşıyor: 12 bin 911 ölü

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

Salgın etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ederken,eyalette dün 131 bin 830 olan vaka sayısı 8 bin 556 artışla 140 bin 386'ya çıktı.

New York'u 44 bin 416 vakayla New Jersey, 18 bin 970 vakayla da Michigan takip ediyor.

Can kaybı bakımından New York 5 bin 489 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, onu 1232 ölümle New Jersey ve 845 ölümle Michigan eyaletleri takip ediyor.

ABD'de korona bilançosu ağırlaşıyor: 12 bin 911 ölü

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