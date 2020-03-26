ABD'de korona nedeniyle ölenlerin sayısı 1038' yükseldi

Dünyada salgının en etkili olduğu ülkelerden biri haline gelen ABD'de koronavirüse karşı 6 eyalette ve Washington şehrinde OHAL ilan edilmesine karşın can kayıpları ve vaka sayıları hızla yükseliyor.

ÖLÜ SAYISI BİNİ GEÇTİ

Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı son verilere göre, yaklaşık 12 saat önce 55 bin 238 olan vaka sayısı 13 bin 334 artarak 68 bin 572'ye, 802 olan ölü sayısı da 236 artarak 1038'e çıktı.

Dün koronavirüs vaka sayısı 46 bin 481, ölü sayısı ise 593 olarak duyurulmuştu.

ABD EN FAZLA VAKA BULUNAN ÜÇÜNCÜ ÜLKE

ABD, virüsün bulaştığı kişi sayısı bakımından dünya genelinde 81 bin 667 vaka ile Çin ve 74 bin 386 vaka ile İtalya'nın ardından 3. sırada yer alıyor.

NEW YORK VİRÜSÜN EN ETKİLİ OLDUĞU EYALET

Ülkede New York eyaleti 33 bin 6 vaka ve 366 ölü sayısı ile ABD'de salgının en fazla etkili olduğu eyaletlerin başında geliyor.