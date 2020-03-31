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ABD'de korona nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bini geçti

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 657 artarak 3 bin 170'e yükseldi.

AA |
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ABD'de korona nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bini geçti

Koronavirüs salgınında vaka sayısıyla ilk sıraya yerleşen ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

VAKA SAYISI 160 BİNİ, ÖLÜ SAYISI 3 BİNİ GEÇTİ

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 555 artışla 164 bin 610’a, ölü sayısı 657 artarak 3 bin 170'e yükseldi.

Dünya genelinde  ABD'yi 101 bin 739 vakayla İtalya, 94 bin 417 vakayla İspanya takip ediyor.

ABD'de korona nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bini geçti

EN ÇOK NEW YORK ETKİLENDİ

Ülke içindeki dağılıma bakıldığında ise ABD'de salgının en fazla etkisini hissettirdiği eyaletler New York ve komşusu New Jersey olmaya devam ediyor.

New York eyaletinde dün 59 bin 746 olan vaka sayısı bugün 67 bin 384'e çıkarken, bu eyaleti 16 bin 636 vakayla New Jersey, 7 bin 394 vakayla California takip ediyor.

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