ABD'de korona önlemi tartışmaları

ABD'de Donald Trump yönetiminin, koronavirüse karşı önlem almakta gecikip gecikmediği yönündeki tartışmalar devam ediyor.

Ülkedeki salgın hastalıklar konusunda en yetkili kurumlardan biri olan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) Direktörü Redfield'dan konuya ilişkin bir açıklama geldi.

"ŞUBAT AYINDA UYARDIK"

NBC televizyonunda yayımlanan Today adlı programa katılan Redfield, söz konusu iddialara ilişkin, "Şubat ayının sonuna geldiğimizde, bazı bölgelerde virüsü azaltmaya yönelik alınacak tedbirlerin önemli olduğunu fark ettik. Washington, California, New York ve Florida eyaletlerine virüs önlemlerini artırmaları konusunda uyarı gönderdik." ifadesini kullandı.

UYARILAR DİKKATE ALINMADI

Redfield'in açıklamalarına rağmen, Trump yönetimi ve söz konusu eyalet yönetimlerinin mart ortasına kadar virüsün ciddiyetini kabul ettikleri bir adım atmamış olması ise dikkatlerden kaçmadı.

"TEPE NOKTASINA YAKLAŞIYORUZ"

Ülkede salgının yayılmasında bir istikrar yakalandığını gördüklerini kaydeden Redfield, "Salgının tepe noktasına yaklaşıyoruz." ifadesini kullandı.