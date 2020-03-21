ABD'de korona testine fahiş ücret

Dünyayı kısa sürede etkisi altına alan ve küresel salgın haline dönüşen koronavirüs belirtileri ve koronavirüsü testi gündemde yer almaya devam ediyor.

Korona belirtileri gösteren biri hastaneye gittiğinde burun ve boğaz örnekleri alınıyor.

Virüsün canlı kalmasını sağlayan bir yaşam ortamına yani "besi" ortamına alınıp labarotuvara gönderiliyor. Laboratuvarda, daha sonra RNA var mı yok mu diye bakılıyor. Bu şekilde test sonucun pozitif veya negatif olup olmadığı anlaşılıyor.





TÜRKİYE'DE ÜCRETSİZ

Ancak bu test Türkiye'de ücretsiz olarak uygulanmaktayken ABD'de fahiş fiyatlara yapılıyor.

Sağlık sistemi üzerinde halkından yüksek ücretler alan ABD, korona testi için sigortası olanlara 600, olmayanlara 1500 dolara kadar ücret çıkarmakta.