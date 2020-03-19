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ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 115'e çıktı

ABD'de koronavirüs kaynaklı vaka sayısının 7 bin 323'e, ölü sayısının ise 115'e yükseldiği bildirildi.

AA | 19.03.2020 - 06:35..
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ABD'de virüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesi'nin açıkladığı rakamlara göre, koronavirüs vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.

Çarşamba günü yapılan son güncellemeye göre ABD genelindeki koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 115'e, vaka sayısı ise 7 bin 323'ye yükseldi.

24 SAATTE BİN VAKA TESPİT EDİLDİ

Dün 6 bin 300 düzeyinde olan vaka sayısının son 24 saatte bin civarında artarak, 7 bin 300'e ulaşması ise dikkat çekti.

ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 115'e çıktı

ÖLÜMLERİN 55'İ WASHİNGTON'DAN

Söz konusu ölümlerin 55'i virüsün ABD'de ilk görüldüğü eyalet olan Washington'dan rapor edilirken, New York'ta 16, Kaliforniya'da ise 13 ölüm haberi rapor edildi.

TEST KİTLERİNİN YAYIN OLARAK DAĞITILMASIYLA VAKA SAYISI ARTTI

Pazartesi gününden itibaren ülke genelinde test kitlerinin daha yaygın olarak dağıtılmaya başlanmasıyla beraber vaka sayısının her geçen gün artması dikkat çekti.

ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 115'e çıktı

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