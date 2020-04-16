taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9251
Euro
7.5342
Altın
1728.5
Borsa
96021.17
Gram Altın
386.793
Bitcoin
48361.05

ABD'de koronavirüs ölümleri 31 bine yaklaştı

ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 931 artarak, 30 bin 990'a yükseldi.

AA |
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

ABD'de koronavirüs ölümleri 31 bine yaklaştı

ABD'de koronavirüse bağlı vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 30 bin 48 artarak 639 bin 733'e, can kaybı 4 bin 931 artarak 30 bin 990'a ulaştı.

MUHTEMEL OLANLAR DA EKLENDİ

Vaka ve ölü sayısındaki bu ani artışın, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) artık "muhtemel" koronavirüs vaka ve ölümlerini de rakamlara dahil etmeye başlamasından kaynaklandığı belirtiliyor.

İSPANYA VAKA SAYISINDA İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

CDC daha önce sadece kendi laboratuvarlarında ve özel ya da eyalet laboratuvarlarında yapılan test sonucu "pozitif" çıkan kişileri sayıya dahil ederken, klinik bulguları koronavirüse işaret eden kişileri istatistiklerin dışında tutuyordu.

ABD'yi 182 bin 816 vakayla İspanya, 165 bin 155 ile İtalya, 134 bin 753 ile Almanya takip ediyor. ABD'deki vaka sayısının, sıralamada kendisinden sonra gelen ilk üç ülke olan İspanya, İtalya ve Almanya'nın toplamından fazla olması dikkati çekiyor.

EN ÇOK ETKİLENEN NEW YORK

Eyaletlere bakıldığında, salgın etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Eyalette 203 bin 337 olan vaka sayısı son 24 saatte 11 bin 495 artışla 214 bin 832'ye çıktı. New York'u 71 bin 30 vakayla komşusu New Jersey, 29 bin 918 vakayla Massachusetts takip ediyor. Can kaybı bakımından da New York 14 bin 73 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, onu 3 bin 156 ölümle New Jersey ve 1921 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.

52 BİN 739 HASTA İYİLEŞTİ

ABD'de 3 milyon 262 bin 921 kişiye koronavirüs testi yapılırken, iyileşenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 773 artışla 52 bin 739'a ulaştı. Ülke genelinde 104 bin 39 kişinin de virüs nedeniyle hastanelerde tedavileri sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile yaptığı görüşmede koronavirüsle mücadelede iş birliğini ele aldı.
İngiltere'de koronadan ölenlerin sayısı 13 bin 729 oldu
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 günde 861 kişi artarak, 13 bin 729'a yükseldi.
Ekrem İmamoğlu, kendisiyle dalga geçenlere cevap verdi
İBB Başkanı İmamoğlu, kendisini eleştirirken videosunu paylaşıp daha fazla insana ulaştıranlara teşekkür etti.
87 yaşında koronavirüsü yendi
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 87 yaşındaki koronavirüs hastası iyileşti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Alaattin Çakıcı'nın tahliye sonrası ilk görüntüsü
Alaattin Çakıcı'nın tahliye sonrası ilk görüntüsü
576
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven giderek artıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven giderek artıyor
886
Yeni sokağa çıkma yasağı genelgesi
Yeni sokağa çıkma yasağı genelgesi
91
Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'daki sahra hastanesini savundu
Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'daki sahra hastanesini savundu
1360
Koronavirüse rağmen İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığı
Koronavirüse rağmen İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığı
113
Karşılıksız sevdiği kadını öldüren saplantılı aşık yakalandı
Karşılıksız sevdiği kadını öldüren saplantılı aşık yakalandı
237
Emniyet sosyal medya iddiasını yalanladı
Emniyet sosyal medya iddiasını yalanladı
58
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir