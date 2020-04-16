ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30 bini geçti

Koronavirüs salgınının merkez üssü konumunda olan ABD'de, bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

ÖLÜ SAYISI 30 BİNİN ÜZERİNDE

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı 30 bin 844'e ulaştı.

Ülkede tespit edilen koronavirüs vakalarının sayısı ise 631 bin 111'i buldu.

MUHTEMEL VAKA ÖLÜMLERİ DE DAHİL EDİLDİ

Öte yandan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC), artık "muhtemel" koronavirüs vaka ve ölümlerini de rakamlara dahil etmesiyle, ABD'deki ölü sayılarında önemli bir artış gözlendi.

CDC daha önce sadece kendi laboratuvarlarında ve özel ya da eyalet laboratuvarlarında yapılan test sonucu "pozitif" çıkan kişileri sayıya dahil ederken, klinik bulguları koronavirüse işaret eden kişileri istatistiklerin dışında tutuyordu.

TRUMP, "TEPE NOKTASINI GEÇTİK" DEMİŞTİ

Koronavirüs ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında bir konuşma yapan ABD Başkanı Donald Trump, "New York kentinde yeni vakalar azalıyor, Detroit ve Denver'de istikrar sağlandı, Washington DC, Baltimore gibi bölgelerde de ilerleme var. Houston ve New Orleans'da da vakalar düşüyor. Koronavirüsle mücadelemiz sürüyor ancak ülke genelindeki veriler, vaka sayısı bakımından zirve noktasını geçtiğimizi gösteriyor." demişti.