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ABD’de koronaya karşı Hz. Muhammed’in hadisleri

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının merkez üssü ABD'de Hz. Muhammed'in salgın hastalıklar hakkındaki hadisleri reklam panolarında yayınlandı.

İHA |
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ABD’de koronaya karşı Hz. Muhammed’in hadisleri

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının merkez üssü ABD’de Hz. Muhammed’in salgın hastalıklar ile ilgili olan hadisini yayınlandı.

HZ. MUHAMMED'İN SALGIN HASTALIKLARLA İLGİLİ HADİSLERİ YAYINLANDI

ABD’nin Chicago kentinde bir reklam panosunda Hz. Muhammed’in salgın hastalıklar ile ilgili hadisine atıfta bulunarak, panoda Hz. Muhammed’in "Bir yerde veba ve benzeri, herhangi bir bulaşıcı hastalık olduğunu işittiğiniz zaman, o yere girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde böyle bulaşıcı bir hastalık varsa, oradan da çıkıp kaçmayınız" hadisini koronavirüs salgınına karşı kullanıldı.

ABD’de koronaya karşı Hz. Muhammed’in hadisleri

"ELLERİNİZİ SIK SIK YIKAYIN"

Reklam panosunda “Ellerinizi sık sık yıkayın. Salgın hastalık olan yerlere gitmeyin. Bulunduğunuz yerde salgın hastalık varsa ayrılmayın” ifadelerine yer verildi. ABD’de toplam korona virüs vaka sayısı 784 bin 201’e, hayatını kaybedenler ise 41 bin 837’ye ulaştı.

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